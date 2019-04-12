彰化縣23歲吳姓男大生，去年兩度在晚間前往訪友，卻在友人家作客時，意外發現好友的妹妹在浴室裡洗澡，竟拿起手機偷偷伸進門板下方破洞處偷拍少女洗澡，少女驚覺春光外洩，憤而報警提告，男子遭彰化地方法院依妨害秘密罪，處應執行拘役30日，可上訴。

去年10月21日晚間，吳男到朋友家作客，友人妹妹正好在浴室洗澡，他一時起色心，拿著智慧型手機，從浴室門板右下方破洞處，攝錄下女孩光溜溜洗澡的畫面。

同年12月少女剛過生日隔天深夜，食髓知味的吳男又到友人家再度偷錄少女洗澡，沒想到失手被發現，倉皇逃離現場並趕緊刪除手機內照片檔，驚魂未甫的少女不甘受辱，決定報警提告。

彰化地方法院簡易庭法官審酌，吳男為少女兄長友人，未嚴守分際，反趁機利用手機竊錄少女非公開活動，嚴重破壞隱私，造成少女心理、精神創傷難以平復，因犯後坦承犯行、態度良好，故做如上判決。

(中時 )