2019世界12強棒球賽將於11月開打，中華隊與日本、委內瑞拉、波多黎各同分在B組，世界棒壘總會12日公布賽程，中華隊預賽賽程分別是在11月5日晚間6點30分首戰對波多黎各，接著在6日晚間6點30分對戰委內瑞拉、7日晚間6點30分對上日本，皆在台中洲際棒球場舉行。

記者會上公布中華隊賽程，分別於5日首戰對波多黎各、6日對戰委內瑞拉、7日對戰日本。（翻攝WBSC Youtube）

棒球協會理事長辜仲諒、台中市長盧秀燕及世界棒壘球總會會長Riccardo Fraccari於12日出席記者會，共同宣布世界12強AB組賽程。世界12強棒球賽將在11月2日到17日進行，分別在台灣、韓國、墨西哥進行預賽，分組前2名將前往東京進行決賽。

世界12強棒球賽同時是2020東京奧運資格賽，除日本為奧運主辦國，因此率先獲得參賽門票外，12強將決定2張參賽門票，分別是美洲區、亞太區名次最高的隊伍。若12強賽沒有搶下門票，中華隊剩下的唯一希望就是明年3月在台灣舉行的6搶1最終資格賽，屆時比賽強度將更困難。

除了台中洲際棒球場之外，桃園棒球場的賽程則有5日晚間6點由委內瑞拉對戰日本、6日晚間6點波多黎各對戰日本。

世界12強棒球賽A組賽程。（翻攝WBSC Youtube）

11/05 (二)

18:00 委內瑞拉 VS 日本 @ 桃園

18:30 波多黎各 VS 中華 @ 洲際

11/06 (三)

18:00 波多黎各 VS 日本 @ 桃園

18:30 中華 VS 委內瑞拉 @ 洲際

11/07 (四)

12:00 委內瑞拉 VS 波多黎各 @ 洲際

18:30 日本 VS 中華 @ 洲際

(中時電子報)