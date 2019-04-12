太平警分局於12日舉辦志工中隊聯繫會報，志工們開心的合影留念。（馮惠宜攝）

為持續推動高齡者參與志願服務，太平警分局於12日舉辦志工中隊聯繫會報，聘邀台中市藝文協進會理事長林金標擔以「歸零人生─以正面思考讓生命再度『逆轉勝』」為專題進行講座，會中也頒發衛生福利部全國志願服務績優「銀牌獎」及「銅牌獎」給績優志工，感謝他們對警政的服務。

而受表揚的太平警分局銀髮志工劉田貴及江鳳英謙因緣際會進入派出所從事志願服務工作，已近10年，服務時數分別滿5000小時及3000小時以上，由分局長張則誠親自轉頒衛生福利部全國志願服務績優「銀牌獎」及「銅牌獎」，並肯定他們無私的付出，激勵高齡警察志工服務士氣。

此外，志工中隊在社區服務部分，由小隊長楊秀貞等成員成立排舞社，在具舞蹈專長老師及志工們帶領，舞蹈教學相長，進而在公開場合演出，本日也在會中展現才藝，舞出慢活人生，成為一大亮點，呼應「歸零人生」講座專題，永遠對生命充滿熱忱，改寫『年齡』的定義，活出生命的美好。

太平警方感謝志工們對警方的貢獻，希望透過推廣樂齡長青志工理念，提供一個不一樣的管道及社會服務的方式，讓從工作崗位退休的長輩，亦可透過服務、奉獻得到心靈上的滿足。

(中時 )