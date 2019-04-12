劉喬安先前有高挺鼻樑。（圖／中時資料照片）

昔日「太陽花女王」劉喬安近年來風波不斷，去年8月她因持有K他命被捕，不久又傳出她因鼻中膈穿孔求助整形名醫李進良幫忙，今年1月她曬出近照，可見原本有著高挺鼻樑的她鼻子變塌，鼻孔附近形狀詭異，昨(11日)她開直播，勇敢曬出復原中的鼻子，並以自身經驗提醒大家：「有些事情可以彌補，有些事情就是不行。」

劉喬安在影片中表示，半年來她已進手術房動了3次手術，接下來還會再動刀一次，她本打算等重建、復健完畢再公開示人，想了很久還是決定勇敢頂著近乎毀容的鼻子跟大家見面，透露目前因鼻中膈穿孔，鼻樑內呈現一片空腔，鼻小柱攣縮，她雖求診過，但很多醫生還是束手無策。

劉喬安語重心長說：「真的要遠離毒品，不要選擇讓你的人生、大腦被綁架，還會留下終生汙點和傷害」，分享自己對藥物成癮最嚴重時曾長達4年都在使用，最後，劉喬安不忘對社工和醫療團隊致謝，「謝謝所有醫生團隊、謝謝社工妳們都很優秀，對不起我的家人讓你們蒙羞。」

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)