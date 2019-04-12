國軍為防制酒駕，傳出強迫下載代駕APP，引發官兵不滿，APP也因此遭負評洗版。對此，陸軍第十軍團指揮部今（12）日表示，「酒駕零容忍」為政府政策，國軍基於愛護官兵、尊重生命的一貫立場，持恆要求防範酒駕教育，而「酒後代駕」為國軍防制酒駕多元方法之一，指揮部出於善意提供相關資訊予官兵運用，未曾強制要求官兵下載代駕APP，特予澄明。

第十軍團並強調，酒駕為全民公敵，防制酒駕向為國軍要求重點，本部未來仍將貫徹防制作為，以維國軍戰力。

(中時 )