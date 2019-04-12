國軍強制下載代駕軟體？10軍團：出於善意 16:152019/04/12 中時 楊佳穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國軍為防制酒駕，傳出強迫下載代駕APP，引發官兵不滿，APP也因此遭負評洗版。對此，陸軍第十軍團指揮部今（12）日表示，「酒駕零容忍」為政府政策，國軍基於愛護官兵、尊重生命的一貫立場，持恆要求防範酒駕教育，而「酒後代駕」為國軍防制酒駕多元方法之一，指揮部出於善意提供相關資訊予官兵運用，未曾強制要求官兵下載代駕APP，特予澄明。 第十軍團並強調，酒駕為全民公敵，防制酒駕向為國軍要求重點，本部未來仍將貫徹防制作為，以維國軍戰力。 (中時 ) #酒駕 #國軍 #防制 #官兵 #app 也許您會感興趣 推薦閱讀 前「外資圈金童」張博淇酒駕 罰6萬元 10:332019/04/08 MDA與APP亞洲漿紙 攜手保育印尼雨林 04:102019/04/09 LINE更新9.5.0版 優化截圖／共享內容搜尋功能 16:102019/04/09 防制街頭暴力 新莊分局召開防制聚眾鬥毆座談會 19:472019/04/09 強化外匯洗防 兆豐銀成立外匯營運處 04:102019/04/10 農委會擬設防制假訊息作戰小組 04:102019/04/10 防範陸機越中線 嚴德發：12浬領空到海峽中線是攔截區 19:412019/04/10 網路安全廠商踢爆 小米手機內建App暗藏漏洞 11:172019/04/12 避免用戶失手 App Store加入二次確認按鈕 11:572019/04/12 收錄6語言！國軍推短片「全方位國軍、全方位守護」 16:052019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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