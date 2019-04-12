小小縣長吳欣臻（中）與林銘祥（右）為保德信青少年志工菁英獎得主講評。（范振和攝）

花蓮縣長徐榛蔚（左）與小小縣長吳欣臻（左二）、林銘祥（右）表揚全國菁英獎得主葉欣（右二）。（范振和攝）

花蓮海星高中校長獲服務 教育楷模獎，校長孔令堅（右二）接受縣長徐榛蔚（左一）、小小縣長吳欣臻（右一）、林銘祥（左二）等人頒獎表揚。（范振和攝）

小小縣長來上班囉！花蓮縣政府邀請觀音國小學生林銘祥、中原國小學生吳欣臻，12日下午陪同縣長徐榛蔚表揚第19屆保德信青少年菁英獎得主，並參加「洄瀾兒童與縣長有約」活動，難得體驗、印象深刻。

縣府108年快樂洄瀾兒童月系列活動精心設計了「5大職人」體驗活動，其中「一日公務員」職業體驗，讓參與學童到縣府擔任小縣長，以及到各局處擔任小警察、小醫生／護士、1日消防員、1日圖書館員、、小小水產培育師、小小社工師、小小稽查員等，藉由職業探索方式，讓孩子們初步認知公務組織體系與工作內容，建立組織思考能力及對花蓮的認同感。

國小四年級的林銘祥，去年榮獲全國慈孝家庭楷模獎項，爸爸曾因車禍變成植物人，如今雖已甦醒，但行動仍有些不便，他會攙扶、洗澡擦背、協助家務，媽媽是東埔寨新住民，國語不太流利，但數學一級棒，母子倆常會利用課餘，當彼此的小老師。六年級的吳欣臻也是學校的自治小市長，他和林銘祥都說，受到大哥哥、大姊姊的影響，他倆以後也要當志工，好好回饋社會。

除了公務機關「小小公務員」體驗活動外，企業與機關也紛紛響應職人體驗活動，麥當勞的小麥麥、7-ELEVEN小小店長、富里農會小小展售員、家樂福1日店長等，近700 個名額一開放網路報名即迅速秒殺。

吳欣臻、林銘祥與徐榛蔚「3位縣長」由保德信青少年基金會董事長黃大洲陪同，頒獎表揚第19屆「保德信青少年志工菁英獎」得主，其中，全台只有8位全國菁英獎，海星高中學生葉欣及劉丹華脫穎而出，相當難得，而海星高中引領學子投入公益，也獲服務教育楷模獎殊榮；另，花蓮女中徐林韶慈、四維高中羅矞、羅傳暐、海星高中陳翊宇、黃子綺、廖浚童、慈濟附中樊蓁蓁、李采倪、陳潔儒等9位同學，也獲奉獻獎肯定。

(中時 )