美元指數現貨近一週(4/4～4/11)下跌0.13%，收盤價為97.18。元大美元指數ETF研究團隊認為，第二季美元將呈高檔區間震盪。初估指數區間在95-98之間。

本週美元指數主要受到美國川普對歐洲將展開貿易戰的言論影響而出現小幅走弱，美國將可能對110億美元歐盟產品加徵關稅，以補貼空客對美國經濟的傷害，預計加徵關稅範圍包括商用飛機、多種奶酪和酒、滑雪服裝、摩托車等。英國脫歐方面再度出現延後脫歐期限，歐盟領袖4月11日凌晨在布魯塞爾召開的緊急峰會中同意讓英國延長脫歐期限至10月31日，貿易戰及英國脫歐的消息面影響讓美元指數呈現高檔震盪格局不變。

最新3月FOMC會議記錄顯示，FED年底前利率持續維持不變，官員認為工資上升與中美加徵關稅，關於資產負債表，部分官員認為在結束縮減資產負債表後，他們希望能很快恢復購買財政部債券。因為他們並未見到資產負債表進一步下降能帶來太多好處，也因為他們希望將利率波動的風險最小化。歐洲央行重申年底前不升息，歐洲央行(ECB)利率決策維持三大利率不變。

美元指數受惠全球經濟數據走弱而有支撐，但因在川普對中美貿易戰談判上不斷的拖延，未來更可能將貿易戰的戰線蔓延到歐洲，美元指數短線再度受到壓力，也因為如此，在多空的力道拉鋸下，美元指數維持高檔震盪走勢。

(時報資訊)