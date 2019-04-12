「iPhone怎麼會有那條線？」一名網友在PTT上求救，說他日前在蘋果官網買的iPhoneXS 64G，發現螢幕的右上角出現了一條半透明白線，讓他很慌張「當初開機也沒有那條線，直到今天突然發現怎麼會有那條，有沒有辦法關掉啊..求解」。

文章PO上網後，就有網友解答，「孩子，那個是提示你，控制中心請滑這邊，不是壞掉」，因為iPhoneX以後介面大改，以前的控制中心是由下往上滑，但是後來控制中心改右上角，怕有人不知道才給的提示，「從11.x的某版本後，以後一直都有那條線」、「這沒辦法關吧，是提示你那邊可以下拉的UI設計」。

對此，網友紛紛留言，「剛剛看了才發現...」、不講還真的不會注意到那裡有一條線欸XD」、「完全沒注意」、「還好不是兩條，真的嚇壞人了」、

還有人表示「都你害的啦，我現在不注意那條都不行= =」、「剛剛才發現，幹以後都會注意到了」、「我覺得比起這條線，Home bar在各種全螢幕應用才叫礙眼」。

(中時電子報)