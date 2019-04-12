經濟部主辦「國家產業創新獎」邁入第六屆，國泰金控旗下國泰人壽與國泰世華銀行首次參加評選，雙雙榮獲肯定，並成為此獎項開辦六屆以來首度獲獎之金融業。

經濟部表示，「國家產業創新獎」旨在「整合創新」及「跨界合作」為主軸，鼓勵產、學、研界之組織、團隊及個人，跳脫技術本位思考，積極投入服務創新、美學加值及資訊運籌能量進而創造產業加值效益，以創新突破我國產業發展瓶頸，提升產業競爭力。

今年參選企業與案件共達319件，創歷屆新高，共選出45件獲獎作品，其中，國泰人壽獲頒「績優創新企業」，國泰世華銀行獲「綠色金融暨責任授信創新專案團隊」。

國泰人壽是本屆唯一獲獎的保險業者，因應瞬息萬變的金融趨勢，運用新興數位科技，不斷突破既有藩籬，其中，在「行動保險」部分，是國壽創新價值的最佳成果，舉凡受理投保、契約變更、保費繳納及理賠申請，透過行動裝置，即可完成各項保險服務，為全功能智慧輔助系統。

去年更導入影音簽名，取代傳統簽名作業，改變保戶對投保作業繁瑣的刻板印象，提供更安全、更迅速的保險服務體驗，以領先業界打造最完善的行動保險服務。

為能更快速解決保戶的即時詢問需求，國泰人壽利用大數據及智能訓練模型開發「智能客服阿發」，提供保戶線上查找保單的繳費狀況、保單管理、商品推薦、理賠流程等服務，還可查詢年金、滿期金及借款狀態，豐富且便利的功能，成為保戶隨身的最好幫手。

同時，國泰人壽響應政府政策，透過數據分析，將保險商品由事後損害填補的功能提升到事前健康管理的層次，「Cathay walker健康促進計畫」即是國泰人壽倡導事前預防的最佳代表，透過穿戴式裝置記錄客戶健康行為數據，再搭配特定保單，保戶若達成健走步數目標，即享有多重優惠。

至於國泰世華銀行，以「綠色金融暨責任授信創新專案」成為該獎項開辦六屆以來，首家且唯一獲殊榮的銀行業者。

身為臺灣首家簽署赤道原則的銀行，領先業界聘請具國際經驗之專業人士成立國內首創的專案融資團隊，同時響應金管會綠色金融推動計畫，結合國際專業與在地經驗，從KYC到技術、財務、稅務、會計、保險、法律到環境等多面向盡職進行企業授信客戶的調查及風險評估，提供業者從興建期起所需之資金，並降低開發商自有資金壓力，同時以完善的融資條件與風險分散之配套措施有效緩解其風險，滿足國內外大型再生能源電廠之資金需求與服務。

(中時電子報)