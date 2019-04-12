回應質疑 柯P：同時4、50人請假量不多 16:182019/04/12 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲（右二）下午在虎尾會柯粉，強調台北市府很大，同時4、50人請假量不多（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於台北市議員汪志冰指北市府員工同時請假太多，柯文哲下午在雲林虎尾受訪表示，台北市府很大，公務員每人每年都有3、40天年假，4、50人請假量不多，有的同仁老家在南部，趁機回家看看。 (中時 ) #請假 #市府 #柯文哲 #市議員 #公務員 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》大甲媽遶境 柯文哲全程參與 04:102019/04/08 影》柯P、朱立倫 現身彰化與媽祖同行 11:422019/04/08 柯文哲大肚短暫停留 抱斗笠小憩 12:472019/04/08 嘉義前市議員郭明賓當選無效提起上訴 影響落選頭遞補 17:082019/04/08 王世堅：柯P是假新聞始作俑者！ 09:362019/04/09 大甲媽遶境 柯P跛腳 王世堅喊話：質詢火力會減半 16:332019/04/09 國民黨新北立委第2梯初選登記 今6人登記 16:482019/04/09 柯赴議會遭杯葛 王世堅送行李箱 14:512019/04/10 爆粗口罵混蛋社會觀感差 柯今道歉 15:582019/04/10 柯施政報告 議員要他打包走人 04:102019/04/11 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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