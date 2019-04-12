Chen是EXO第一位推出個人專輯的成員。BAE 提供

首屆「K-Pop Entertaining Music Festival韓國娛音樂饗宴」演出將於5月19日登陸南港展覽館，演出陣容從新晉男團、人氣組合到頂級歌手都會現身獻唱，首先公開的演出名單就有剛剛分別以solo歌手回歸的「信聽女王」太妍，以及首次推出個人專輯的EXO成員Chen金鐘大。

少女時代隊長太妍上月底攜最新單曲《Four Seasons》回歸，以她獨有的溫柔、磁性嗓音再次俘虜一眾粉絲的心。歌曲推出後，隨即攻陷韓國八大音源排行榜冠軍，引證她「信聽女王」的封號。繼去年訪台後，太妍相隔一年再次回來和粉絲見面，相信各位SONE已經迫不及待想聽到女王的現場演唱了。

同樣有著感性嗓音的EXO主唱Chen 金鐘大，月初剛發行出道以來的首張個人專輯《四月，和花》，就不負眾望隨即橫掃韓國各大音源榜的冠軍寶座。Chen過去亦曾為多部熱爆韓劇，如《沒關係，是愛情啊》、《太陽的後裔》、《月之戀人 -步步驚心麗》等獻唱OST，展現主唱沉穩的實力。這次將會是Chen首次單飛來台演出。除了上述太妍、Chen金鐘大之外，還有三組藝人定於近期公布。

(時報周刊)