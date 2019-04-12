西門酒吧鬥毆 老闆大戰前員工

北市西門町酒吧12日凌晨發生鬥毆衝突，33歲劉姓酒吧前員工因債務問題，到店與46歲王姓老闆談判，雙方一言不和大打出手，劉的兩名友人加入戰局，4人打成一團，後遭萬華警方趕來制止，並將4人帶回警局。

雙方在警局處理案件時，劉的另2名洪姓、黃姓友人卻又前往酒吧，已酒醉的兩人在店內嗆聲大吼，又與李姓女店長再次爆發衝突，洪、黃出手毆打店長，造成對方頭部撕裂傷，另名女店員則是左手遭割傷，兩人逞凶後，又被聞訊趕來的警方依序逮捕。

警方指出，第一波衝突約在11日晚11時許，王姓店長與劉姓前員工在酒吧門口前大打出手，最後變成1打3，店內王姓、曾姓店員試圖制止，結果也被打傷，最後雙方互告傷害，第二波衝突的洪、黃兩人，在李姓女店長驗傷後，也正式對他們提告，全案依傷害罪偵辦中。

萬華警分局表示，警方宣示打擊暴力犯罪的決心，不容忍任何擾亂秩序行為；並提醒民眾，發現有暴力案件、聚眾滋事等治安事件發生時，應立即通報警方處理，以淨化社會治安環境。

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(中時 )