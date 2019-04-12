各類型的公保地，變更原則。（吳敏菁攝）

彰化縣都市計畫區的公共設施保留地，多達443公頃，不少地主抱怨，遲遲等不到政府徵收，土地又被限制使用，彰化縣政府逐步辦理檢討，被訛傳員林14案以包裹方式，合併1個單元，引起財產縮水疑慮，建設處強調，將逐一檢討適合方案，現階段徵詢地主意見。

彰縣府全面檢討縣內26鄉鎮市都市計畫地區公共設施保留地，研議將長期未徵收且無必要的公共設施，以市地重劃、變更分區、都市更新等方式，逐一檢討合適方案。

第1批次從3月18日至4月18日，辦理員林都市計畫區等7處都市計畫區。其他鄉鎮市5、6月陸續公開展覽。員林都市計畫涉及14塊公保地，其中員林第一市場「市二」用地0.64公頃，私有地佔0.22公頃，住宅、市場混用，為確保地主權益，後續檢討方向建議朝都市更新方式辦理。

但近期網路社群卻瘋傳「縣府有意將員林市14案都市計畫以包裹的方式，合併成為一個單元，…只要60％的人通過，14案一起啟動」、「第一市場的私有權人是強迫，被拉進計畫內無，辜由商業用地變成公共設施保留地，要被徵收的，要被都更。」

建設處長劉玉平表示，這是錯誤訊息，誤解、扭曲公保地通盤檢討的目的，員林市二用地，原是公共設施用地，檢討無涉分區變更，更無強制徵收市場用地情形。建議該市場用地劃定更新地區並得以都市更新方式辦理，主要是讓參與門檻降低，放寬都更條件，保障私地主權益，但仍以地主同意為準，不會強制辦理都市更新。

建設處表示，各類型的公保地，營建署訂有變更原則，機關用地依擬定機關的實際需求檢討；學校用地依目標年學童人數檢討；已開闢之市場用地得優先劃定為都市更新地區。

(中時 )