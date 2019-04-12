南京市長兼市委副書記藍紹敏率市府局處領導共12人拜會新北市政府。（譚宇哲翻攝）

東莞市長兼市委副書記肖亞非率團隊共11人拜訪新北市。（譚宇哲翻攝）

大陸北、中、南3大都會圈城市北京、南京、東莞訪問團12日分別前往新北市府拜會市長侯友宜，並參訪新北市政建設，侯友宜表示，上任以來已有10團、11個大陸城市來訪，新北市與各城市一直互動良好，希望以後認識更多新朋友，建立互信，務實交流。

南京市長藍紹敏今天率高階官員到訪新北市，希望就智慧城市、板橋車站三鐵共構、經貿、教育、文化及觀光、交通等，與新北市合作交流，新北市觀旅局也計畫與南京市政府合作。

另外，東莞市長兼市委副書記肖亞非今天也率市政協副主席羅軍文、副祕書長陳東成等共11人，考察新北板橋車站三鐵共構聯合開發建設，北京團則由經濟技術開發區管委會副主委陳小男、經濟和信息化局副局長潘鋒與牡丹電子集團董事長等共13人，希望透過參訪了解新北市智慧城市建設情形。

侯友宜說，上半年施政首要目標是拚市政、打基礎，讓市民與產業對新北有信心，再走出去做出成績，這次大陸團來訪，除了經貿之外，對方希望交流的面向非常廣，也顯示新北市整體施政成果受到肯定，「重點是，交流不該陷入政治對立，要好好務實面對城市交流的議題，造福市民。」

新北市祕書處表示，今年江蘇、南京、北京、常州、蘇州、鎮江，昆山、句容、重慶大足、淮安與東莞等城市都曾與新北交流，這次來訪的3個城市分別來自大陸的三大都會圈，新北與兩岸的交流展現全面、多元、務實的策略。

(中時 )