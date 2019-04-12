（16:54更新內文） 旅美社會學家、中國人民大學重陽研究員李毅將在「2019首屆和平統一融合發展論壇」發表「一國兩制」台灣方案演講，消息一出李毅今已被移民署驅逐出境。陸委會主委陳明通表示，李毅來台多次，過去曾發表「武統論」，不為台灣社會所容，我方早有所覺。在總統與行政院長蘇貞昌指示之下做了迅速處理，「而院長也講請他快走，剛剛好而已」。

陳明通今出席「台商張老師策進座談會暨授證活動」時受訪表示，這次我們看到了一些海報貼出來。李毅要來台灣配合北京的一國兩制台灣方案以及武統論，這些是我們台灣社會所不容的，他來這裡是來觀光的，不是來這裡拿來宣揚他的政治主張，特別是相關團體要來推動所謂一國兩制台灣方案遊行，這是消滅中華民國存在。

媒體追問，未來類似李毅的大陸學者來台，是否都會比照辦理禁止入境？陳明通僅說「case by case(依個案處理)」。

至於外界質疑李毅尚未發表言論就被驅逐出境？陳明通說，已經看到海報貼出，這是「事先防範」。陸客來台灣旅遊，看寶島的好山好水我們都非常歡迎，但是來遂行他的政治目的，特別是放言武統論，就是台灣社會沒有一個人能夠容許。

(中時 )