台北市議員陳建銘想選立委，會不會幫忙？台北市長柯文哲說，看幫到什麼程度，況且陳未跟他講，「到時候再講」。很多人問他會不會組柯家軍投入明年立委選舉？他回：「我也不知道什麼叫柯家軍，全天下都可以為你所用，有時沒人反而是優點。」

(中時 )