亞洲天團5566前陣子才完美結束小巨蛋演唱會，這場售票秒殺的演唱會，重現當年56天團氣勢。但大家都不知道，這場5566的演唱會其實差點又要告吹，身為隊長的孫協志近日接受中視《改變的起點》專訪，對於在小巨蛋開唱這件事，他透露：「我是第一個投反對票的。」

對於5566小巨蛋演唱會座無虛席、佳評如潮，孫協志說其實這都歸為「結果論」，他坦言當初會第一個投反對票的原因，就是大家對於5566的印象，可能還停在過去輝煌的模樣，因此他說：「要辦這場演唱會，你必須要承擔風險，我們的票能不能賣得好，我們的演出能不能比過去更精采，如果少了這些，大家的印象就只會停留在他們真的不行了、真的老了。」

然而畢竟難得有機會能站上小巨蛋的舞台，和5566團員溝通後，孫協志最終也被王仁甫給說服。不過對於這場連小刀都到場，獨缺王紹偉的小巨蛋演唱會，是否真如大家所說有心結？ 孫協志認為不該用心結來形容，「只是大家沒有溝通好」，他也特別強調「5566其實對我來說，並不限定於幾個人，5566是一個精神指標，所以幾個人都是5566」。

出道24年，孫協志不諱言的說，演藝生活多次起落，除了事業的低潮外，離婚打擊是最大的；曾在家中痛哭、搥牆的孫協志回憶說，雖然不會真的去尋死，但當時「真想死，尤其是在離完婚的階段。」如今走出來的他表示在經歷過離婚打擊後，「我沒有任何的怨恨，我還是覺得很感謝，感謝的是我學到了更多東西，我覺得我變得更成熟了，接下來我會更懂得怎麼樣好好的照顧另一伴」。雖然對於下段感情「既期待又怕受傷害」，但孫協志說仍希望今年耶誕節前能夠「脫單」。

訪問中孫協志也演唱了一小段代表他人生觀的歌曲「很確定」，不過唱到副歌時，孫協志卻忍不住落下男兒淚，他哽咽地說「人生有太多痛苦的事沒有辦法解決跟面對跟處理，可是這就是人生嘛，還是得要經歷，要接受」。或許正因人生經歷過幾次大起大落，已屆不惑之年的孫協志強調，感謝過去經歷的磨難，讓他從中蛻變成長，如今主持中視《飢餓遊戲》表現可圈可點的他，更期盼藉由他自己的故事，鼓勵跟他有類似遭遇的人，改變自己、走出困境。更多精彩內容，周六下午兩點，敬請鎖定中視《改變的起點》。

(時報周刊)