婦聯會主委雷倩今天在臉書發出「大限將至 盼望公義」貼文，其中除提及黨產會要求轉移財產外，並提及內政部告知婦聯會應依「政黨法」在12月6日前轉型，否則將依法解散，清算財產。內政部表示，是應婦聯會的來函回覆答，重申政黨法規定。

雷倩在臉書中表示，今天收到黨產會要求4／18日前將婦聯會財產移轉至其指定賬戶，否則黨產會將立即依法強制執行的公文！內政部本週也來文，登記是「政治團體」的婦聯會若不依「政黨法」轉型，12／6日後會被內政部「依法」解散、清算財產！

內政部則說，並非內政部主動去函，而是婦聯會來函詢問，內政部也只是重申立場，因為政黨法自2017年12月6日施行至今已屆滿週年，依政黨法規定，本法施行前已依人民團體法立案之政治團體，應於本法施行後2年內依本法規定修正章程轉換為政黨；屆期未修正者，經主管機關限期修正而不遵從或經修正後仍不符規定者，得廢止其立案。經廢止立案之政治團體，應予解散，其財產清算，依規定辦理。

(中時 )