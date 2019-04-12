警方將蕭嫌等7人依詐欺等罪嫌送辦。(林郁平翻攝)

警方查獲電腦6台、手機12支、詐騙話術及教戰手冊、詐騙成果績效表及監視器等贓證物。(林郁平攝)

刑事局偵查第九大隊日前破獲一個收簿手集團，經擴大追查，發現25歲蕭姓男子吸收陳姓友人等人，在苗栗市承租高級套房架設詐欺機房，專門假冒公安向大陸民眾行騙。

專案小組報請苗栗地檢署檢察官劉偉誠指揮偵辦，12日出動除暴特勤隊前往攻堅，屋內蕭嫌等人情急之下，竟將多支手機、外接硬碟等從5樓朝窗外丟棄，企圖滅證。警方發現，手機及外接硬碟都卡在附近民宅鐵皮屋頂上，遂請當地消防隊以雲梯車協助至，冒險爬到屋頂取回贓證物。

警方在搜索過程中，發現嫌犯一支手機正在與大陸一名老師通話，被騙的老師向嫌犯表示已在銀行提款機前排隊，準備匯款10萬元人民幣，警方立即告知該名老師是遇到詐騙集團，歹徒已被台灣警方逮捕，成功攔阻他被騙，令該名老師頻頻道謝。

警方當場將蕭嫌等7人制伏逮捕，查扣VOS群呼所用電腦6台、手機12支、詐騙話術及教戰手冊、詐騙成果績效表及監視器等贓證物，清查該機房從今年2月迄今，已詐騙得手1000萬元台幣。全案訊後，依詐欺等罪嫌送辦，檢方將7嫌聲押獲准。

(中時 )