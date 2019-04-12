前行政院長賴清德今（12）日下午前往基隆慶安宮參加簽書會，和擔任慶安宮主委的舅舅童永（右）相見歡。（張穎齊攝）

前行政院長賴清德今（12）日下午前往基隆慶安宮參拜。（張穎齊攝）

前行政院長賴清德今（12）日下午前往基隆慶安宮參加簽書會，和粉絲合照。（張穎齊攝）

前行政院長賴清德今（12）日下午前往基隆慶安宮，受到婆媽的熱情擁戴，「總統好」的聲浪絡繹不絕。（張穎齊攝）

前行政院長賴清德今（12）日下午前往基隆慶安宮參加簽書會。（張穎齊攝）

已宣布投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德，今（12）日下午前往基隆慶安宮舉辦簽書會，針對民進黨前立委李俊毅爆料在黨內制定總統初選辦法前，有先詢問過包括賴在內的所有候選人，是否要選總統？但賴則對此駁斥「這不是事實」，並強調包括黨主席卓榮泰及黨內任何一人，事前都沒有徵求過他的意見。

媒體問及，李俊毅昨（11）日在節目爆料，其實在制定總統初選辦法前，有問過賴是否要來選總統，而賴卻堅決說沒有要出來選。賴清德表示，但這不是事實，民進黨在制定總統初選辦法前，包括黨主席跟黨內任何一人，事前都沒有問過我他，徵求過他的意見。

媒體追問，蔡英文總統擁有雄厚的資源下，是否覺得被圍剿而感到不公平？賴清德回應，他會全力以赴，打一場典範的君子之爭，並希望候選人間與支持者間都不要互相攻擊，特別是網軍，希望能講自己所支持的候選人好處與優點，不必特別針對對手進行不實攻擊。

賴清德強調，既然黨中央在初選已做出決定，那相信「事緩則圓」，不管碰到任何波折，他都會當作淬鍊，把困難當作鍛鍊自己的方式，持續往前走，爭取大家支持，讓國人知道他的治國理念，以及最初民進黨的價值與創黨精神，進而接棒承擔台灣的責任。

針對當時初選延期，賴當下先是認為會傷害民進黨，現在又改口說照著黨中央走，是否因為立委段宜康、總統府祕書長陳菊溫情喊話後而改變？賴僅說，以大局為重，尊重黨中央安排，他會更加努力不放棄，希望到大選時能團結。

至於是否會覺得有火車對撞的感覺？賴說，比喻成火車對撞，是指180度相反方向，這和以往尊重民主精神是相違背的，因為他跟蔡總統都在同一方向，都是希望台灣越來越好，所以不會有火車對撞的問題，他和蔡或許只是在一些理念和想法有不同，但絕不是方向有差異。

賴表示，蔡總統2016年所得到的600多萬張選票目前已分散了，分成部分繼續支持蔡、或支持他、或支持別的候選人，他只能藉由這道民主初選程序，把分散的力量再次凝聚起來，打贏總統大選，並讓立委席次不受太大衝擊。

最後，媒體問高雄市長韓國瑜在美國提到明年1月11日見，是否覺得將成為對手？賴則說，看起來國民黨比較希望主張讓韓來代表，而他也希望他能代表民進黨，期盼明年初的大選跟韓進行君子之爭，進行理念的辯白，贏的人帶領台灣繼續向前走。

(中時 )