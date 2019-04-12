樹林興仁花園夜市舉辦「108年度樹林區複合式災害防救演練」。（樹林區公所提供）

樹林興仁花園夜市舉辦「108年度樹林區複合式災害防救演練」。（樹林區公所提供）

樹林興仁花園夜市舉辦「108年度樹林區複合式災害防救演練」。（樹林區公所提供）

樹林興仁花園夜市舉辦「108年度樹林區複合式災害防救演練」。（樹林區公所提供）

樹林興仁花園夜市舉辦「108年度樹林區複合式災害防救演練」。（樹林區公所提供）

近年來台灣地震頻繁與氣候極端異常造成天災不斷，災害防救工作已是刻不容緩的議題，新北市樹林區公所為強化各級各組救災應變處置能力與搶救效能，今（12日）於樹林興仁花園夜市舉辦「108年度樹林區複合式災害防救演練」，模擬地震後造成的各種大型複合式災害，演練項目包含「災民疏散撤離」、「救災救護」、「電力、通訊救援」、「維生管線修復」、「災後復原及環境清理」等情境模擬演練，以期在災害發生時各任務編組人員均能迅速應變，發揮各項災害防救功能，期盼有效減少性命傷亡及財物損失減至最低。

樹林區公所表示，參演單位包含樹林區公所各課室及搶災廠商、新北市消防局第五救災救護大隊、警察局樹林分局、樹林區清潔隊、樹林區衛生所、後備指揮部、台灣電力股份有限公司、中華電信、自來水公司、欣泰石油氣股份有限公司、金寮里辦公處及興仁花園夜市攤商等。

樹林區公所指出，本次演習特色結合興仁花園夜市攤商及夜市裡的自衛編組，夜市自衛編組組別包含通報班、避難引導班、滅火班等，其任務於災害發生時各司其職做好各項防救災工作，夜市攤商也加入配合演練。

興仁夜市賴副理表示，希望藉由此次結合演練，加強攤商於面臨災害時的防災處置應變能力，並建立防災避難疏散觀念，達到自救互救之效能。

樹林區長陳奇正表示，有鑑於每當重大災害發生時，各區往往可能發生救災人力抑或物資不足之情形，因此區公所與轄內企業或民間業者之間的防救災支援合作彌足珍貴，特別感謝轄區內各災害防救單位與本所共同通力合作完成本此演練，透過橫縱向溝通協調、彼此觀摩學習，俾利面對災害時能各司其職分工合作，達成保護人民生命財產之目的。

(中時 )