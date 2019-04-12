金融界網站報導，陸股12日早盤低開，盤初滬深指數弱勢震盪，創業板指略顯強勢一度漲超0.5％，10點後三大股指集體走弱，深成指跌近1％。午後兩市震盪回落，尾盤受大陸進出口數據表現提振出現直線拉升，滬指一度翻紅。最終，滬指微幅收跌，創業板指小幅收漲。

滬指12日收報3,188.63點，跌0.04％，成交額人民幣（下同）2,889億元。深指收報10,132.34點，跌0.26％，成交額3,682億元。創業板收報1,695.73點，漲0.27％，成交額980億元。

行業類股方面，豬肉概念領漲，益生股份停，雛鷹農牧、新五豐、傲農生物等漲超5％；燃料電池板塊持續走強，穗恆運A、東方電氣、凱龍股份漲停；華為汽車概念活躍，東風科技、東風汽車、華體科技漲停。

三大汽車央企改革在路上，東安動力、一汽轎車（擬置入一汽解放）等漲停；智財權概念股崛起，光一科技、中國科傳、華媒控股漲停；救命藥硝酸甘油大面積斷貨，振東製藥受益漲停，眾生藥業、華潤雙鶴上漲；核能核電、多元金融、石油行業、券商信託等類股上漲。

此外，超級細菌概念重挫，未名醫藥、神奇製藥、魯抗醫藥跌停；透明工廠概念大跌，泰爾股份、鼎捷軟件、梅安森跌停；工業大麻概念走弱，紫鑫藥業、華仁藥業跌停；龍津藥業跌停。

因黑洞照片版權遭整改的大陸影音素材提供平台視覺中國開盤一字跌停，賣一封單近50萬手。

(工商 )