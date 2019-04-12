現場將有生態相關的DIY、角色扮演及體驗活動。（北市動保處提供）

每年4月22日為「世界地球日」，今年以「與野共生」（Protect our Species）為主題，提倡每個生物都扮演著屬於自己獨特的角色，保護生物多樣性。為了響應世界地球日，關渡自然公園13日下午1點30分起舉辦「守護濕地與保安林，與生物鄰居幸福共生」活動，邀請民眾共襄盛舉。

北市動保處表示，活動包含「大地物語·親子共學」、「魔法保安林的秘密」、「美力台灣3D行動電影院」、「世界青蛙日·關渡蛙民故事」、「小水鴨說故事」、「關渡五寶人偶互動」與濕地導覽活動等，盼透過DIY、角色扮演及體驗活動，傳遞保安林的功能與重要性。

北市動保處表示，另外活動也請到「美力台灣3D行動電影院」紀錄10個瀕臨消失的台灣美景、100個將被遺忘的傳統匠師，帶領大家認識最美的台灣，邀請大小朋友共襄盛舉。

活動詳情請上關渡自然公園官網（www.gd-park.org.tw／page／6673）、園區臉書粉絲專頁或撥打02-2858-7417查詢。

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