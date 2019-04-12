60歲陳姓男子對替代役男素有成見，去年在大里區青少年福利中心的廁所內，見到黃姓替代役男，出口調侃、還用水潑人咆嘯，拍打黃男，年輕力壯的黃男抬腿反擊致陳男多處擦傷、挫傷。一審法官認定，黃男防衛過當，依傷害罪判處拘役20日，仍可上訴。

判決書指出，陳男對於替代役男有成見，在2018年7月13日下午在大里區中市青少年福利服務中心的廁所內，看見服替代役的黃男，出口調侃說「你們替代役很過份，都來這裡混」，「是不是鬼混得很爽」等語，還向黃男潑水。

黃男離開廁所到櫃檯報警，沒想到，陳男又繼續咆哮，還出手碰黃男，黃男以手擋掉，還連續以腳踢擊陳的膝蓋及腹部，陳男倒地撞牆，起身後，不甘心再拿物砸黃，黃男又出腳踢陳男。經現場人員出面阻止將兩人架開，陳男左側手肘擦傷、左側上臂擦傷、頭皮挫傷及右側前胸壁挫傷等傷害。

法官依現場的監視器影像，認為，陳男年近60歲、黃男年輕力壯，2人的年齡及體力相差很大，黃男面對陳男的挑釁，只要「後退閃躲」或「離開現場」就可防衛，但卻抬腳反擊，認定顯然是防衛過當。

(中時 )