李姓及詹姓男子在遊戲網站的聊天族群留言，暗示販賣毒品訊息，警方喬裝買家「tom」私訊詹男詢問，詹男與「tom」以微信取得聯繫，約定見面交易，李男到場交出冰糖等物冒充安非他命，向「tom」收取價金新台幣4萬元，警方表明身分當場逮捕，台中地檢署依詐欺罪起訴李男。

李姓及詹姓男子在遊戲網站群組內張貼「中二硬」的暗語，向人數99人的版友暗示販賣毒品，警方在進行網路巡邏察覺有異，強裝買家「tom」私訊詢問，詹男與「tom」取得微信聯繫後，詹男主動提及「看你要拿半錢、一錢、2000的都可以」，並張貼「今日金價0.7」等語，表示毒品的重量及價格。

雙方約定以新台幣4萬元交易1台兩的甲基安非他命，李男購買冰糖混合檸檬酸及沙拉油，並以透明夾鏈袋裝妥，與「tom」聯繫確認在並約定在2018年7月18日在龍井區見面交易，李男取出假冒毒品的冰糖1包給「tom」，並要向「tom」收4萬元，警方表明身分當場逮捕李男，查扣冰糖等證物。台中地檢署將李男以詐欺取財罪未遂起訴。

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(中時 )