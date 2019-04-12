中國3月份財新製造業PMI升至50.8，創下8個月新高，另外中國官方製造業採購經理人指數同步從近三年低點49.2彈升至50.5，永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥表示，解讀其中變化，與中國政府強力支持的融資政策有關，加上美中貿易談判進度樂觀，企業主信心得到修復。而在財新調查的企業樣本中，就業狀況出現一年來的首度擴張，可視為中國政府有意化解民營企業經營困難佐證，提高中國經濟復甦的能見度。此外，中國政府將在5月1日調降社保費率，預估也將為企業帶來3000億人民幣紅利。

林永祥認為，整體來看，中國第二季經濟有望回穩，企業盈利也將出現改善。首先，今年1、2月社融增速反彈，過往經驗顯示社融由負翻正往往領先GDP成長率1-3個季度，因此預期第二季經濟有望回穩；其次，2018年下半年中國累積工業企業利潤持續下滑，在去年比較基期偏低下，今年下半年企業盈利將可能恢復成長，預估今年上、下半年企業盈利增速分別為4~5%與15~16%，呈現先下後上之勢。

林永祥表示，短期內影響A股的外部因素仍聚焦中美貿易協議，一旦達成協議後，美國總統川普將會與習近平舉行峰會；從技術面觀察，A股若短線調整不破前低，則底部有機會更顯清晰。在操作建議上，由於市場短線漲幅已高，預期第二季A股將進入震盪期，建議投資人可逢低分批買進指數型基金，建立長期陸股部位。

(時報資訊)