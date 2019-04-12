路燈也被畫入停車格？新竹市香山區牛埔郵局前畫設一排機車停車格，提供民眾便利停車，不過其中一格卻因「卡」了一根路燈，不管用什麼角度都難以停入，為了解決此問題，新竹市政府交通處則表示，已派員前往勘查，會盡速註銷瑕疵車格。

有不少民眾會前往郵局解決郵務、金融問題，因此郵局前多半畫設機車停車格，方便民眾停放，不過牛埔郵局前的機車格，日前就被民眾發現，其中一格有如雞肋，即使畫設，卻因部分空間被路燈所占，根本無法利用。

新竹市政府交通處副處長曾群明表示，日前接獲民眾反映，便立即請同仁前往現場勘查，而不論是路燈先有，或是車格先畫設，只要是車格內有路燈，車輛無法順利停放，即是瑕疵，會盡速註銷此瑕疵車格，方便民眾停車，也會加強巡查，避免類似情形一再發生。

另也有民眾反映，前往郵局辦事，因人數不少，難得看到有車格，卻卡了一根路燈，也讓騎士十分無奈。也有網友在臉書社團「新竹爆料公社」中分享此狀況，也引發不少遇過相似狀況的民眾留言，或是有人幽默的說「是給折疊腳踏車停的，還能鎖電桿」。

(中時 )