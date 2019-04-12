創源生技(4160)下午參加櫃買業績發表會，執行長蔡政憲表示，今年將引進新型商業模式，連結消費者、醫師和醫療保健系統間的網絡，未來規劃提升服務涵蓋率至全台一半以上新生兒，及服務全台總人口達1/5，約近400萬。此外，今年將首度插旗馬來西亞，正式成立海外子公司，進軍東南亞市場。

蔡政憲說，近年來基因檢測為全球醫療發展核心，看準此一商機，今年將首度插旗馬來西亞，正式成立海外子公司，進軍東南亞市場，希望能將在台的成功經驗複制到馬來西亞子公司，深耕當地市場。

蔡政憲表示，基因資訊銀行檢測新觀念獲消費者認同，搭配新的營收管道，2018年獲利表現出色。今年將整合訊聯集團20年資源，針對113萬客戶及其家人提供加值服務，並建置巨量基因資料庫與計算平臺，提高國內大型研究計畫品質及加速醫療產業應用。

創源生技展現多角化經營戰略，包括1.拓展消費市場創新營運模式；2.規劃養育照護型基因檢測，建構完整小兒健康照護方案；3.服務對象拓展到全年齡層；以及4.因應全球細胞治療和基因醫學的強勁需求宏觀布局，提供配套服務。

(時報資訊)