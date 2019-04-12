華為P30 Pro潛望式鏡頭採全塑5P鏡頭，讓G+P(玻璃+塑膠鏡片)手機鏡頭夢再度受阻，深耕G+P、期待以G+P搶進手機鏡頭的亞光(3019)受此影響，今天股價開高收低。

過去10年智慧型手機鏡頭一直由全P(塑膠鏡片)獨霸，讓玻璃鏡片為主的廠商難以切入，原本期待手機照相功能持續提升，高畫素、大光圈趨勢，非球面模造玻璃挾廣角及變焦的優勢，可以讓G+P鏡頭大量導入手機鏡頭，尤其是最新的潛望式鏡頭，不過全球首支量產潛望式鏡頭的華為P30 Pro持續採用全P鏡頭，讓G+P手機鏡頭夢再度受挫。

大立光執行長林恩平表示，由於非球面模造玻璃僅在耐溫方面勝過塑膠鏡片，在光軸心及曲面不穩，性能上並未比塑膠鏡片好，除車用鏡頭必須採用，在手機鏡頭上並沒有優勢，事實上Tele鏡頭在設計時也有全P與G+P的規格，最後還是採用全P，顯然全P還是勝過G+P。

不過，儘管G+P鏡頭是否導入手機仍待觀察，但亞光應用於潛望式鏡頭的稜鏡已順利打入大陸智慧型手機品牌廠，對公司今年營運多少還是有幫助。

亞光3月合併營收為15.09億元，年減3.17%，累計第1季合併營收為41.07億元，年增0.89%。

亞光因車載鏡頭、小米掃地機器人、光通訊及瞄準器等產品出貨穩定成長，近兩年業績表現不俗，2018年合併營收為190.82億元，營業毛利為37.98億元，合併毛利率為19.91%，年增1.57個百分點，稅後盈餘為10.92億元，創下1998年以後新高，每股盈餘為3.89元，公司董事會決議每股配息2.3元，並將力拚今年業績不比去年差。

(時報資訊)