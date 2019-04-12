台糖總經理管道一（右2）及家福總經理王俊超（左2）今正式簽約合作。（家樂福提供）

台糖上月初傳出去年虧損3億多元，近9年來虧損約30億元，去年下半年起與家樂福洽談合作，今（12日）台糖和家樂福正式簽約，雙方證實會由家樂福接手營運台糖旗下5家量販店及3家超市，台糖主要產品也會擴大導入家樂福門市及電子商務平台，接下來雙方會積極進行員工媒合、專櫃廠商合作、商品銷售及商場移轉等各項作業。

家樂福總經理王俊超指出，台糖是很好的夥伴，也是很棒的品牌，家樂福與台糖皆秉持服務客人，並提供最高品質的產品的核心價值，雙方理念契合。家樂福表示，8家分店預計今年年底陸續加入家樂福，會以全新面貌和消費者見面，若有原台糖員工願意加入家樂福，家樂福也將優先面試。

家樂福深耕台灣超過30年，是全台唯一提供量販、超市、購物中心、線上購物及企業銷售等多元服務的通路，在與台糖合作後，家樂福於年底前全台將有69家量販店、66家超市。

台糖自2000年10月起經營量販店，先後在高雄市楠梓區、北港、屏東、仁德（嘉年華購物中心）、台中拓點，台糖今表示經過慎重評估與協商，與家樂福雙方的董事會均樂觀其成並通過量販商場合作案，今由台糖總經理管道一及家福總經理王俊超正式締結合作契約，雙方皆認為這次合作是1＋1大於2。

管道一指出，這次與家樂福的合作案主要著眼於加強轄下各量販店的經營及帶動地方經濟與產業發展，會盡最大的誠意與員工溝通，除積極研議優於法令的員工離退條件外，後續就業問題也請家樂福優先任用現職量販員工，也就是會盡力讓超過800名的時薪員工工作有著落；現行與台糖量販合作的商店美食街專櫃廠商也將共同協商提供繼續營運的機會，希望在兼顧各方權益下業務順利移轉。

(中時 )