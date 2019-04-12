台北醫學大學萬芳醫學中心放射腫瘤科主任吳思遠被檢舉向病患建議使用高價自費放射手術，卻以低價手術施作，並申請報領健保補助，台北地檢署12日指揮調查局北機站，搜索吳思遠住處及辦公室等4處地點，並將吳思遠及6名證人約談到案，正在偵訊中。

北機站收到匿名檢舉，指萬芳醫學中心放射腫瘤科主任吳思遠自2012年起，向罹患腫瘤病患建議，以高價自費的放射手術進行治療，收費20萬元以上，吳思遠卻在收取手術費後，以價格5、6萬元的手術方式施作，價差達20萬元，涉嫌詐欺，至少有3名病患受害。

據悉，萬芳醫學中心放射腫瘤科自2005年引進放射電腦刀治療，標榜以精準度極高的放射線手術方式，針對過去難以治療的腫瘤，提供有效控制，而且萬芳的電腦刀中心正式成為亞洲唯一的全身電腦刀臨床訓練中心。

此外，依衛福部健保署規定，全額自費的手術不可向健保署申報請領健保補助，但是檢調由查扣資料發現，吳思遠施作的自費手術，竟然還向健保署請領健保補助。

檢調經搜索吳思遠的住處及萬芳醫院辦公室，查扣大批病歷資料進行勾稽比對，並將吳思遠等人約談到案。

(中時 )