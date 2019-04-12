由金管會指導，集保、投信投顧公會、證基會主辦，基富通執行的「好享退」全民退休投資專案於4月11正式開放報名。當日記者會上由金管會主委顧立雄按下報名鍵，成為首位報名者後，基富通活動網站隨即湧入大量報名人潮，專案預定的10,000人即將滿額，凸顯民眾對及早準備退休的強烈認同。

以退休準備為目的的「好享退」全民退休投資專案，訴求民眾透過定期定額、長期投資，來做退休理財的規劃，並可享有手續費及管理費優惠。專案報名第一天立刻造成廣大的迴響，當日報名人數已達5,894人，已超過專案預定名額10,000人的一半以上，4月12日上午，累積報名人數更超過8000人，額滿在即。

基富通董事長林修銘表示，由於開放當日報名人數踴躍，基富通網站伺服器一度滿載，在主辦單位及執行單位的全力支援，報名仍順利進行，人數也持續攀升中。為滿足民眾對退休準備的投資需求，目前也正研擬是否加開名額，讓更多人能參加這個專案，也落實這個專案希望以全民參加的目標。

林修銘針對專案表示，這個專案六大特色包含「全民參與」、「定期定額」、「專家嚴選」、「免手續費」、「低經理費」與「限期獨賣」，除了讓民眾簡單投資外，更重要的是推廣定期定額、長期投資的觀念。

參加的民眾每月最低只要投資3,000元，並且在活動2年期間內每月皆有扣款，就能享有免申購手續費及低經理費(預計約0.3~0.5%)的優惠，兩年投資期滿要繼續投資還可繼續享優該優惠，從投資成本上馬上省一筆，投資當然更有效率。

基富通總經理黃致淵進一步表示，為鼓勵民眾及早開始準備退休，現在就報名參加「好享退」全民退休投資專案，不僅可以獲得基富通單筆申購手續費0元酷碰券一張(適用基富通平台上股票、債券、平衡型基金)，還可以獲得一張超商咖啡兌換券，由於活動好禮名額有限，民眾及早報名https://www.fundrich.com.tw/event/national-retirement/，馬上享好康，幫自己預約樂活退休生活！

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