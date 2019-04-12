台商資金回台可間接投資REITs 16:242019/04/12 工商 彭禎伶 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 政府要引海外資金回台投資實體產業，但嚴禁炒房，因此台商資金回台不得投資房地產，連不動產證券化商品，如REITs、REAT都不行，但金管會主委顧立雄12日表示，目前草案准許台商回台資金投資投信業發的基金，若投信的基金有投資REITs，即可容許間接投資。 由於金管會正研議將REITs的發行權，由銀行信託商品轉為投信基金，未來是否台商回台資金還是可能直接投資投信的REITs基金，顧立雄也表示，草案還要送立法院審議，未來還是可以檢討。 (工商 ) #投資 #資金 #台商 #基金 #投信 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟減速免驚 多重資產跟漲抗跌 04:102019/04/08 基富通實驗平台 3家合作投信今出爐 04:102019/04/08 元大打頭陣 推「國民ETF連結基金」 再創經典 10:042019/04/08 《基金》元大「國民ETF連結基金」，5月募集 10:012019/04/08 集保e存摺 e指掌握境內基金資產 04:102019/04/09 台商布局 越、泰、星最大宗 04:102019/04/10 土銀 推千億台商回家真優貸 04:102019/04/10 蘇揆：台商回台投資年初至今已破千億元 18:582019/04/10 政院通過資金回流專法 15:022019/04/11 資金回台專法 台商資金放8年可解套 15:432019/04/11 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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