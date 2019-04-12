政府要引海外資金回台投資實體產業，但嚴禁炒房，因此台商資金回台不得投資房地產，連不動產證券化商品，如REITs、REAT都不行，但金管會主委顧立雄12日表示，目前草案准許台商回台資金投資投信業發的基金，若投信的基金有投資REITs，即可容許間接投資。

由於金管會正研議將REITs的發行權，由銀行信託商品轉為投信基金，未來是否台商回台資金還是可能直接投資投信的REITs基金，顧立雄也表示，草案還要送立法院審議，未來還是可以檢討。

(工商 )