美國國家環境保護局（EPA）於美國時間4月11日在華盛頓舉行2019年能源之星年度合作夥伴頒獎典禮，台達電獲頒能源之星年度合作夥伴，台達電表示，這是連續四年獲得此項肯定，更是第二年再度獲得傑出永續獎。

台達電表示，能夠獲得傑出永續獎的企業，是長期為節能之星年度合作夥伴，並由美國國家環境保護局EPA自行提名，此獎項不僅表彰台達長期致力於能源效率的提升與推廣，更肯定了台達Breez換氣扇系列產品的優異節能特性，其中56款產品均已通過能源之星認證。 台達電表示，獲獎的Breez換氣扇產品採用直流無刷馬達，除了非常安靜之外也整合許多創新功能，如濕度偵測、藍牙連結等，內建可調式LED照明功能，可配合浴室風格調整色溫，台達電超過90%的Breez換氣扇系列產品已經通過能源之星認證，並於2019年推出8款符合能源之星標準的新型換氣扇。

(工商 )