妻夫木聰很想念台式便當。威視提供

台日合作的跨國大片《亡命之途》(Paradise Next)，由曾入圍金馬獎最佳原創電影音樂的跨界導演半野喜弘執導，並邀請到妻夫木聰、豐川悅司兩大日本巨星領銜主演，集結台灣實力派演員謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑與黃遠共同演出。

曾為侯孝賢導演御用的電影配樂大師，導演半野喜弘將於4月29日率領主要演員妻夫木聰與豐川悅司來台進行三天兩夜的宣傳之旅，拍戲期間都對台灣美食念念不忘的兩人，早已準備好在滿檔行程中要找空檔大啖台灣小吃。另外，從影多年的豐川悅司透露，自己當初聽到合作對象是妻夫木聰，立刻決定接演，更開玩笑表示：「每天拍戲有18小時膩在一起，我們簡直像一對情侶。」

去年六月底來台舉辦開鏡記者會，並全程在台北與花蓮取景的台日合拍大片《亡命之途》，兩位主要演員妻夫木聰與豐川悅司在拍攝期間都對台灣留下相當好的印象。這次為宣傳電影在台上映，導演半野喜弘將帶領兩人於4月29日來台，進行三天兩夜的宣傳之旅，三人的訪問行程大滿檔。早已被台灣食物收服的妻夫木聰，表示非常想念台灣熱騰騰的便當，而在開鏡記者會上透露自己很愛逛夜市的豐川悅司，更是準備好要大啖台灣小吃。

從影多年的豐川悅司與妻夫木聰，私下雖相識已久，過去卻只有過一次的合作機會，所以當這次《亡命之途》的監製小坂史子找上豐川悅司時，他一聽到合作對象為妻夫木聰，毫不猶豫地就答應接演了。豐川更是大大感謝妻夫木，因為兩人幕前幕後皆默契十足，才讓他可以在《亡命之途》盡情發揮演出，也合作得相當愉快。豐川悅司受訪時還開玩笑地表示：「我跟妻夫木聰在台灣拍戲的這一個月來，每天大概有18小時以上膩在一起，簡直就像一對情侶了。」

(時報周刊)