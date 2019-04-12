通霄溫泉觀光產業為通霄鎮民期盼已久卻遲滯不前的重要建設，福興里雖經多年地質勘察發現蘊藏溫泉資源，但因土地所有權等因素無法順利開挖利用，台中新蓮心廣場東海雞爪凍董事長陳榮貴聽聞鎮公所有心發展溫泉產業，近日北上無償捐贈福興里一筆土地給公所利用，為通霄觀光產業再添助力。

通霄福興里經地質勘查發現地底藏有溫泉，發展溫泉產業推動觀光經濟成為鎮民殷殷期盼的大事，歷經各項作業流程與評估協調過程，土地利用上仍備受限制，陳榮貴考量名下福興里土地使用率低，10日偕同夫人到鎮公所簽屬溫泉區開發土地捐贈合約，讓溫泉開發見到曙光。

簽約儀式由鎮長陳漢志主持，鎮代吳嘉星與公所團隊陪同下進行，長期投入公益的陳榮貴簽約時提到，前往通霄的路上發生小車禍，原本以為是佛祖對溫泉捐地另有指示，隨即轉往台中大肚翠竹寺求籤，不料籤詩內容指出車禍是美麗的小插曲，贊同捐地是造福大眾必要之為。

陳榮貴說，捐出的土地十分平坦，面積約1甲6分，是在10多年前買下的，自己不是本地人，土地擺在那也沒什麼用到，不如捐出去幫助地方發展，希望公所能妥善利用土地，挖出水質優良的溫泉水，發展福興溫泉產業區塊，吸引人潮湧入，提供更多就業機會，帶動地方經濟繁榮。

陳漢志表示，通霄具備好山好水的優良條件，善心人士捐贈土地讓通霄溫泉觀光開發更向前邁出一大步，未來在溫泉產業的觀光效應下，不僅能帶來觀光人潮，更能吸引店家進駐，帶動地方消費經濟產能，讓大家能認識通霄的人文與美。

(中時 )