簡單生活實驗室邀請民眾參觀體驗落實生活永續。（呂筱蟬攝）

環保局舉辦桃園市環境教育主題展「簡單生活實驗室」，12日在中壢銀河廣場揭開序幕，主題展以親密的「家」為情境，布置出7大展區、8項體驗活動，教導民眾從食衣住行減碳愛地球，落實環保永續家園。

簡單生活實驗室有AR及VR 360影片讓民眾體驗，用智慧科技方式將環境教育變有趣，於假日期間有許多動態活動，邀請6位名人環保講師，包括旅遊節目主持人夢多、曾入圍金鐘獎的大霈、料理夢想家潘瑋翔、家事達人楊賢英、台灣毒物科權威楊振昌博士，及曾獲台灣新銳設計師湯俊翔等。此外，環保局也將在4月22日「地球日」，邀請知名藝人郭彥均與150名學童一起參加牽手愛地球活動。

簡單生活實驗室展期至4月28日止，歡迎民眾前來體驗環保簡單生活，詳可請見「桃園市環境教育大使嘟嘟園長」臉書粉絲專頁，還有超過3000份、總價值近10萬元的實用生活好禮可抽獎。

(中時 )