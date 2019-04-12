前行政院長賴清德今（12）日下午前往基隆慶安宮參加簽書會，呼籲黨員別再退黨。（張穎齊攝）

民進黨大老、前國防部長蔡明憲因為不滿民進黨總統初選延期，今（12）日上午憤而退黨，另外原本加入台南市議會民進黨團的台南市無黨籍原住民議員谷暮．哈就也宣布退出民進黨團運作。宣布投入黨內總統初選的前行政院長賴清德表示，呼籲好朋友及黨員，千萬別再退黨，一起找回創黨價值。

賴清德今日下午前往基隆慶安宮參加簽書會時表示，蔡明憲早期在美國獲得法學博士學位，並取得律師資格，但因為反對國民黨專制獨裁，而被打入黑名單，導致無法回國，但對台灣還有做出貢獻，他對此相當很不捨。

「千萬不要再退黨！」賴清德呼籲，好朋友們及黨員，千萬不要再退黨，他參選的目的之一，就是為了找回民進黨的創黨價值，遇到波折在所難免，他有決心及毅力克服一切，因為這個黨屬於大家的，能走到今天非常不容易，希望一起努力打場君子之爭，讓台灣長治久安、安居樂業。

另外，媒體問及，是否接受手機民調也納入初選？賴清德僅回應，黨中央還在討論，要看討論的結果，才能判斷。

(中時 )