擁有NBA史上投進最多三分球紀錄的「雷槍」雷艾倫，12日旋風來台訪問，更替即將登場的國泰NBA 3x宣傳，提到今年誰能奪冠？曾效力過公鹿的雷艾倫說：「公鹿雖缺少季後賽經驗，卻有聯盟第1戰績當保證，我當然看好公鹿！」

昨天才結束中國大陸北京行程來台，雷艾倫今天上午隨即抓緊首次來台機會，前往象山與台北101觀光，「我知道兩周前，昔日超音速隊友路易斯來台訪問，當時看到他的照片與影片，我就很想來台灣看看，享受熱情球迷帶來的樂趣，」

雷艾倫接受國泰金控致贈用毛筆寫著雷槍大字的畫作。(黃及人攝)

雷艾倫保有生涯投進2973顆三分球紀錄，當年當他打破「大嘴」米勒紀錄時，米勒也特地到場慶賀，如今眼見勇士球星柯瑞有望兩年後超越自己，雷艾倫說：「一切都看緣分吧，現在NBA三分射手很多，破紀錄只是時間早晚問題。」

提到自己跟偶像喬丹的相處，雷艾倫頓時變身粉絲，「喬丹是我的朋友，你沒看到我都穿他的品牌，我永遠記得1996年10月15日第一次親眼看到喬丹，甚至首次跟他在場上對決，他告訴過我，歡迎來到NBA！我永遠都不會忘記。」

只是看到雷艾倫在今年全明星周末名人賽的四分球神射能力，讓人不禁懷疑他是否還在考慮復出，他整整猶豫了快5秒才回答，「就算我現在退休了，我就始終保持體能與體型，隨時做好上場的準備，畢竟永遠不說不會，等著瞧吧！」

雷艾倫也在現場跟球迷玩投籃機、射飛鏢與高爾夫推桿，儘管他的肩膀有點不適，3場遊戲仍全部取勝，還是唯一有辦法當場推桿進洞的人，充分展現他熱愛高球運動的一面，最後他更跟現場球迷自拍，全力滿足現場球迷心願！

(中時電子報)