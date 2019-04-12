原最大可彎靠14萬噸郵輪的臺灣港務公司基隆港務分公司，為配合國際郵輪母港發展及船席靠泊需求，斥資6.4億元，將超過百年的基隆港西2至西4碼頭辦理整建浚深工程，整建後碼頭長度達554公尺，水深-11公尺，同時所建置之150噸曲柱、200噸直柱及相關護舷，可提供22.5萬噸大型國際郵輪靠泊，該項整建工程於今年1月底已完工投入營運。

目前基隆港灣靠的郵輪，最大的是公主遊輪的「盛世公主」，14萬餘噸，未來像皇家加勒比國際遊輪的22.5萬噸，可載客6,296名乘客及2000名船員的「海洋綠洲號」（Oasis of the Seas）就可灣靠基隆港，不過該輪今年並未安排彎靠基隆。

港務公司說明，該工程施工期間為配合營運均需維持至少一席碼頭供營運使用，無法全面施工，以致必須協調船席調度，採半半施作(一半施工、一半營運)方式進行，107年施工期間靠泊西2至西4碼頭之客船共973艘次、387,520旅客人次，且於前(106)年10月間配合基隆市政府辦理產業博覽會。

前述工程自104年10月14日開工，歷經3年3個月施工，已於108年1月22日竣工。除前項設施外，該分公司仍持續優化基隆港碼頭建設，西2至西3碼頭旅客中心整建工程將提升既有通關作業效率，並引進文創產業，再結合西岸旅運複合商業大樓招商，形成郵輪觀光廊帶。

(工商 )