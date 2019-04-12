韓國女星張紫妍10年前因不堪被公司要求陪睡自殺身亡，得年29歲，近來和她同公司的女星尹智吾頻出聲替張紫妍討公道，昨(11日)她更在節目中透露，自己20多歲時曾被一名知名公司社長提議「包養」，尹智吾不肯，對方放話說：「有名的藝人都想跟我交往，妳算什麼」，使她罹患憂鬱症，才決定離開韓國。

尹智吾昨上《JTBC》節目《news room》，透露自己先前離開韓國的理由是由於某位企劃公司代表，尹智吾說自己當時20多歲，抱著試試看最後一個公司的想法，去跟某位公司代表見面，吃飯時，對方建議她搬到江南去住，尹智吾則老實說自己條件無法去江南住，她可以住在自己原本的家，並打包票上班不會因此遲到。

此時該名社長說：「妳沒聽懂，是我幫妳準備間房子，妳去住，我去見妳就好了」，尹智吾隨即理解對方話中有話，反問對方明明是有孩子的人，如果女兒聽到這種事會如何？該名社長毫不在意，最後還翻臉生氣說：「不是想成為藝人嗎？那就要聽話，有名藝人都想跟我交往，妳算什麼」。

尹智吾表示，歷經這場風波後她因沉重壓力得到憂鬱症，最後離開韓國生活，節目主持人孫石熙好奇問該名代表身分，尹智吾低調說：「是現在還是很有名的人。」

(中時電子報)