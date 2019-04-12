竹南鎮收費停車格已完成假放樣，鎮公所與相關單位與民眾這周進行會勘，最快7月正式實施。（竹南鎮公所提供）

苗栗竹南鎮公所為解決鎮內停車及交通壅塞問題，將在市區重要道路畫設收費停車格，日前完成假放樣，8日起進行為期一周的現場會勘，鎮公所邀集縣府、竹南警分局、鎮代會、設置點里長與地區民眾參與並收集意見，鎮公所指出，收費停車格最快今年7月後實施，收費標準比照頭份市辦理。

竹南鎮人口逾8萬人是全縣人口第三多的鄉鎮，近年竹南與頭份快速都市化，市區停車空間不足，造成車輛違停、交通阻塞嚴重，同樣人口數多的苗栗及頭份近3年內接連實施路邊停車收費，駕駛人「一位難求」的窘境獲得充分疏解，竹南鎮去年也決定跟進。

鎮長方進興指出，顧問公司原規畫新設約1600格收費停車格，但考量收費停車格太多，容易造成民怨，要求重新檢討數量及位置後，停車格數下降至1000格左右，日前已完成假放樣，這周邀集相關單位與民眾現勘並收集意見，會勘過程多數民眾表示支持與贊同，僅少部分民眾反應不要畫設停車格。

部分民眾認為，在住宅車庫前畫設停車格影響出入相當不妥，也有民眾認為會塞車的地方都是火車站前段，後段其實畫了也沒人停，鎮公所表示，將依會勘情形做局部調整，並呈報計畫至縣府核定、辦理委外招標等作業，最快要7月以後才會正式實施。

新設停車格位置以市區內重要道路系統，包含博愛街、中正路、光復路、民族街等周遭道路及行政機關、銀行附近為主，秉持使用者付費原則，路邊停車就需付費，或可將車停放至環市路一、二、三段等未規畫收費區域，改以ubike或步行方式進入市區，紓解交通壅塞情形。

(中時 )