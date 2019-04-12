韓國瑜哈佛閉門座談，猶如「總統級」面試。（中天新聞）

韓哈佛演講批蔡無能，各界讚「達總統格局」。（中天新聞）

天冷+時差，韓國瑜疲憊不堪，僑宴提早離場。（中天新聞）

高雄市長韓國瑜的訪美行，第一站到波士頓，並在哈佛大學演講已經告一段落，不過在稍早的「閉門演講」中，其中90分鐘的Q&A，學者提出的問題，不但尖銳，更超出了市長的層級。中山大學政治究所特聘教授廖達琪給韓國瑜的演說打90分！

韓國瑜在當地時間4月11日赴波士頓哈佛大學費正清中心演講，晚間6時在波士頓參加僑社晚宴，原本預計停留到晚間10時，但在晚間8時提早離場，疑似身體不舒服。夫人李佳芬也說，「韓國瑜身體不舒服」，加上預備演講稿壓力太大，因此提早回飯店休息。

高雄市長韓國瑜，在哈佛大學演講中，除了解釋「韓流」現象，也痛批蔡政府做得不好，讓人民失望，尤其是在兩岸議題，韓國瑜認為 蔡英文，不僅論述相當空洞，更緊張化兩岸關係，而針對這次的演講內容，各界認為，已經達到總統等級。

國民黨立委江啟臣表示，因為在韓國瑜過去10幾年的沉潛當中，看到民進黨倒行逆施，所以韓國瑜演講表達了他對國家未來發展的擔心。

國民黨立委柯志恩認為，韓國瑜演說的字裡行間，已經顯現「準總統候選人」的規格，哈佛大學也表達對韓國瑜兩岸政策的興趣。

民進黨立委吳思瑤則批評，韓國瑜在美國受邀演講，但是都跟推廣高雄無關，或者與推揚台灣自由民主無關，而是在遂行個人政治資本累積。

而根據《聯合新聞網》報導，中山大學政治究所特聘教授廖達琪稱讚韓是很棒的演說家，滿滿熱情和感染力，可以拉近與聽眾的距離，給韓國瑜的表現打90分。

(旺報 )