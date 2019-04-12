花蓮縣長徐榛蔚（左六）與保德信青少年志工菁英獎得主合影留念。（范振和攝）

保德信青少年基金會董事長黃大洲（右）主持頒獎典禮，對得獎學生讚譽有加。（范振和攝）

第19屆「保德信青少年志工菁英獎」，全台近4000位青少年志工報名角逐，其中，海星高中葉欣及劉丹華脫穎而出，榮獲全台僅8位的全國菁英獎，令人感佩。12日下午接受接受縣長徐榛蔚與與「一日職人小小縣長」觀音國小林銘祥、中原國小吳欣臻等人共同表揚。

另，花蓮女中徐林韶慈、四維高中羅矞、羅傳暐、海星高中陳翊宇、黃子綺、廖浚童、慈濟附中樊蓁蓁、李采倪、陳潔儒等9位同學則獲奉獻獎肯定；海星高中引領學子投入公益獲服務教育楷模獎，校長孔令堅等人，同樣受到地方各界祝福。

保德信青少年基金會董事長黃大洲表示，保德信青少年志工菁英獎得主，每個人背後都有一個激勵人心的故事，很多青少年投身社會服務的行列後，發現更樂觀自信，更有同理心，無論在人際關係、領導統御或時間管理方面，都有長足的進展。

此次獲得全國菁英獎的葉欣住在花蓮鄉壽豐鄉，放假時鄉下娛樂活動少，因此她從國小三年級就到社區公益二手商店「五味屋」玩耍、學習。多年服務學習後，她從受助者成為助人者，個性也從膽小畏縮變得開朗自信。

在五味屋中，葉欣帶著小朋友學習店務，包含整理、分類、訂價、陳列二手物資等；負責帶領各國訪客參觀並介紹五味屋的文化歷史，並連續4年擔任東華大學「你來，做大學生」營隊隊輔，陪伴中學生提

早認識與參與大學運作，也是大學生為國中生設計活動的諮詢者。

葉欣曾代表五味屋於募資平台Flying V成功募得資金，到美國自學1個月，並將學習經驗帶回家鄉社區分享，藉此讓家鄉的弟弟、妹妹們知道，偏鄉的孩子也能達成夢想。

另一全國菁英獎得主海星高中學生劉丹華，個性外向、樂與人交流，小學時曾到英國念音樂，小小年紀就開始做公益，和當時寄宿家庭的哥哥、姊姊募集超市賣場即期品做成餐點募款，所得捐給社區獨居長輩照護中心。

回台後，她把國際觀與慈愛的心帶入服務，國中時加入學校「善牧天使社」，利用周末陪伴善牧兒童之家的孩子，並發起洗車募款籌措孩子出外車資。

劉丹華也邀請同學利用每周三社團課，執行復興國小課後輔導，帶隊到偏鄉實施博烏瑪教育計畫，透過討論課、實驗課，陪伴小朋友探索興趣專長。

(中時 )