27歲中度智能障礙的阿光，透過市府轉介到伊甸桃園市庇護工場，在媽媽鼓勵下，努力從包裝到內場學習烘焙，後來轉職到一般職場在加油站擔任洗車員，母親節將至，伊甸頒發畢業證書給阿光，表揚他為伊甸傑出庇護員工，阿光也將這份喜悅與媽媽分享，並挑選一款蛋糕，感謝媽媽每天不辭辛勞接送上下班。

過去在伊甸庇護工場，除包裝及烘焙商品製作外，就服員也會帶著阿光外出義賣餅乾，與客人互動對他來說並不陌生，從烘焙轉職洗車工作的阿光，初期無法適應，媽媽總是不斷鼓讓他勇敢的迎接新挑戰，看著阿光就業一路成長，媽媽終於能卸下肩頭上重擔。

今年母親節，伊甸庇護工場推出香橙大理石乳酪蛋糕、典藏蛋糕、草莓起酥蛋糕捲3款蛋糕禮盒，都是庇護員工用心製作成品，即日起開放預購，於4月26日以前訂購享9折優惠，可上網「伊甸公益MaLL」預購，或電洽4278229轉104、110。

(中時 )