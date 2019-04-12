立委馬文君（前排右二）積極參與淨山，與社團志工合照。（沈揮勝攝）

南投縣長林明溱（左）趕赴仁愛鄉參與淨山活動。（南投縣政府提供）

淨山志工合照。（南投縣政府提供）

淨山活動現場。（沈揮勝攝）

千人熱心參與。（沈揮勝攝）

迎接「世界地球日」，清境觀光協會與當地民宿和旅遊業界，結合縣政府觀光處、退輔會清境農場與仁愛鄉公所，12日大規模淨山；在總長逾200公里的主要道路、產業道路和深山部落，上千民眾同步撿拾垃圾，去年共清走2300多袋廢棄物，今年擴大規模，清理總量預期將再創新高。

這項為期3天的「清淨台灣—仁愛行動」淨山活動，參與報名者在11日下午，於清境見晴山莊報到並開幕；12日為淨山主軸日，13日中午結束後參訪青青草原、高空觀景步道與小瑞士花園等景點。

12日清晨7點，逾千淨山志工集結在清境商場大停車場作勤前教育與路線分配，隨即由縣長林明溱、立委馬文君、仁愛鄉長吳文忠、縣議員廖文賢與縣府觀光處長李孟珍引領，針對各主要道路與產業道路、14部落、15所校園，以及合歡山區等6處風景點，作大規模清理。

清境觀光協會理事長魏振宇、南投縣民宿協會理事長彭成裕表示，這次淨山活動，除部落居民、學生近千人主動參與，另號召全台各地200名環保志工，以淨山換食宿模式配合響應，成效佳、有意義。

(中時 )