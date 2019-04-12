經濟部投審會12日召開委員會，會中通過日商株式會社日立製作所（HITACHI,LTD.）申請經由國內事業台灣日立電梯股份有限公司，轉投資永大機電工業股份有限公司，取得永大機電最低不少於21.66％，最高不超過88.32％股權，投資金額最高達新臺幣234.62億元，從事機械設備製造業等業務。

投審會說，這次案是准許日立從日本母公司匯入金額投資台灣子公司轉投資永大電機，後續進行公開收購股權，不過永大電機股東是否願意售出股權，投資人仍應審慎評估應賣風險。

(工商 )