投審會准日立從日本匯入資金 作為轉投資永大電機 17:312019/04/12 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部投審會12日召開委員會，會中通過日商株式會社日立製作所（HITACHI,LTD.）申請經由國內事業台灣日立電梯股份有限公司，轉投資永大機電工業股份有限公司，取得永大機電最低不少於21.66％，最高不超過88.32％股權，投資金額最高達新臺幣234.62億元，從事機械設備製造業等業務。 投審會說，這次案是准許日立從日本母公司匯入金額投資台灣子公司轉投資永大電機，後續進行公開收購股權，不過永大電機股東是否願意售出股權，投資人仍應審慎評估應賣風險。 (工商 ) #永大 #日立 #轉投資 #電機 #投審會 也許您會感興趣 推薦閱讀 永大市場派爭取ISS支持 挺陳世洋等4席獨董 10:032019/04/08 《電機股》市場派積極拉攏，外資若倒戈永大經營權恐易主 10:022019/04/08 《百貨股》3點考量，益航決處分轉投資凱升 15:582019/04/08 泰山轉投資 涉詐貸14億 04:102019/04/09 經營權之爭白熱化 永大泛市場派獲ISS支持 04:102019/04/09 永大獨董謝永明今表明股臨會當選也不會就任 16:182019/04/11 永大桃園廠及蘆竹每股淨值增加10元以上 17:572019/04/11 日立挺永大獨董謝永明：開股臨會沒必要 18:512019/04/11 永大股東臨時會前夕 兩派獨董隔空交火 04:092019/04/12 《電機股》投審會通過日立收購永大，惟達到收購低標仍有變數 17:222019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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