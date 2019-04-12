台南市政府水利局為宣導山坡地合法開發利用，並達到防災、減災、避災功效，每年前進社區、學校宣導水土保持法令、政策，講解山坡地保育技術與觀念，水保局員工自製抓娃娃機、彈珠台，透過趣味親子闖關遊戲贏得精美宣導品，讓大小朋友了解、重視水土保持的重要。

水利局去年分別於白河、東山、柳營、官田、六甲、山上、玉井、南化、左鎮、新化、關廟、龍崎、佳里等13區辦理10場次社區及10場次校園水保宣導，宣導人次達2000人次，今年水利局預計將持續辦理20場次宣導活動。

宣導內容除了由專業的水保技師講授水土保持法規、水土保持計畫申請及土石流防災等內容，更配合有獎徵答發送宣導品方式。為了提升社區民眾及校園孩童參與度，水保局員工自製抓娃娃機、彈珠檯、大富翁、套圈圈等宣導教具，其中「認識土石流娃娃機」最受歡迎，大人小孩都愛玩。

水利局配合水保局5月水保月系列活動，將於5月18日及25日前進台南佳里區佳福寺辦理2場次「趣味水保，有你真好」水土保持宣導活動，同樣有最受歡迎的親子闖關遊戲，透過闖關集點或者打卡皆可以領取精美宣導品。

水利局表示，10月前將持續辦理20場次宣導活動，辦理對象包含山坡地範圍之14區的社區，及全市37區的國中小學校，有興趣的社區發展協會或學校，可向水利局洽詢申請。

(中時 )