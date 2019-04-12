童綜合舉辦達文西機械手臂模擬操作體驗，在院長李三剛、副院長歐宴泉等人剪綵下，為活動揭開序幕。（陳淑娥攝）

童綜合舉辦達文西機械手臂模擬操作體驗，小朋友個個扮起小醫生。（陳淑娥攝）

達文西機械手臂系統是高科技的醫療設備，童綜合醫院為讓更多人了解該手術，12日舉辦模擬操作體驗活動，邀請40位學童穿手術服，扮起醫生「動手術」，對於第一次使用達文西感到非常驚喜，直呼機器真的很神奇、很厲害。

童綜合醫院與童傳盛文教基金會於11日至13日承辦EAU Robotic Urology Section (ERUS) 「歐洲泌尿科醫學會泌尿機器手臂手術論壇」，12日下午特別舉辦達文西機械手臂模擬操作體驗，提供學童與民眾同步感受台灣醫療設備高科技。

童綜合醫院院長李三剛、副院長歐宴泉、國立陽明大學醫學影像整合實驗室教授吳東信、梧棲區大德國小校長劉瑞祥、梧棲區大德國小家長會會長楊勝陣、童傳盛文教基金會主任張心怡、Intuitive(達文西機械手臂美國總公司)Paul Millman副總裁與Intuitive台灣分公司總經理楊繼盛，共同為體驗車剪綵揭開活動序幕。

李三剛表示，醫院一直與社區保持良好的交流與互動，希望除了醫療的功能外，也能提供民眾更多衛生保健與健康促進的知識與觀念，因此藉由這次承辦大型國際研討會機會，舉辦這場學童模擬體驗活動，讓孩子們能感受醫療科技的進步，以及啟發未來對醫療產業的熱忱。

來自梧棲大德國小22名學童，以及現場報名的18名學童，共40人穿上特製兒童版手術服，模擬體驗在手術房操作達文西機械手臂系統的感受，個個顯得架式十足。有同學表示，第一次可以觸摸到達文西手臂，很興奮，在操作後感覺高科技醫療設備十分精密，真的很厲害。

除了模擬體驗外，現場也安排衛教課程，由泌尿科醫師莊毓峰簡單講解人體內臟構造與運作，促使學童了解身體器官功能，並學習好好愛護自己的健康。最後進行體驗車紙板模型手作，學童動手摺出體驗車，既有趣又好玩，更能加深與拉近孩子對醫療的認知。

(中時 )