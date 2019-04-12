好享退「全民退休投資專案」報名一開跑，原定1萬個名額不到1天即秒殺。主辦單位下午宣布，立刻加碼開放，除了4月底前報名不限額，限量的報名好禮也全面延長贈送。

目前經主辦單位審核通過提供申購基金的投信有3家，分別為群益投信、國泰投信及安聯投信，未來每家投信將提供3檔基金供投資人選擇，4月18日為9檔基金的提案結止日。預計包括投信投顧公會、證期局和央行審會在7月底前完成審查作業，7月31日9檔基金可望IPO提供投資人申購。

金管會主委顧立雄昨天在好享退「全民退休投資專案」記者會中表示，退休準備愈早愈好，尤其是年輕人可以用時間換取空間，儘管現在可投資金額可能有限，但立即開始投入，未來能累積的投入本金也愈多，加上定期定額、長期投資往往有不錯的回報，絕對可為自己帶來更理想的退休生活。

基富通董事長林修銘指出，國人的退休準備不足，也愈來愈意識到退休準備要及早的概念，但怎麼規劃卻是一大難題，「好享退」全民退休投資專案就是以退休準備為目標的投資，讓參加民眾可以透過定期定額，簡單投資的方式，並且長期不間斷的紀律投資，呼籲大家現在就上基富通官網報名參加好享退「全民退休投資專案」。

專案內的9檔基金規劃區分為「目標風險類型」、「目標日期型」兩種。上述兩類型基金除了皆需為組合型基金 (FOF) 外，「目標風險類型」須依照風險屬性提案積極、穩健、保守各一檔，「目標日期型」則依據不同目標退休日期，規劃三種不同退休時間產品。

(時報資訊)